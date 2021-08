Cyclisme

Lilian Calmejane : "C'est un retour au premier plan pour moi, je ne vais rien lâcher"

VUELTA - Plutôt en vue depuis le début du Tour d'Espagne, Lilian Calmejane s'est exprimé au micro d'Eurosport sur ses objectifs d'ici la fin de la course. Après une journée de repos salvatrice, l'Albigeois aborde cette dernière semaine avec beaucoup d'envie et de détermination avec notamment l'étape du jour et la 19e en ligne de mire.

00:03:18, il y a 15 minutes