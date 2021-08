C’est une première journée en moyenne montagne, du genre qu’on observe sur le Tour de France dans le Massif Central ou le Jura. Pas de grands cols au programme. Mais pas le moindre mètre de plat non plus. Le terrain de jeu idéal pour foutre une pagaille magistrale. Vendredi, sur la Vuelta, ce sont six ascensions qui se dresseront sur le tracé de la 7e étape, longue de 152 km entre Gandia et Balcon de Alicante. Deux sont répertoriées en 3e catégorie, deux en 2e et deux en 1re. Et chose alléchante : les deux grimpées les plus dures sont placées au départ et à l’arrivée.

Le profil de la 7e étape : Attention, voici la première "vraie" joute en montagne

Après sept bornes de faux-plat depuis le bord de mer, les coureurs se trouveront au pied du Puerto La Llacuna (1re catégorie). Une vacherie de 9,4 kilomètres à 6,2% dont une entame très corsée qui affiche un pic à 17%. La bagarre y fera rage pour l’échappée ... et il n’est pas incensé de voir quelques costauds du général tenter de s’y glisser. Car derrière, ça ne fait que monter et descendre jusqu’à l’arrivée. Il sera compliqué pour une équipe de contrôler.

La Jumbo-Visma devra montrer un autre visage

Primoz Roglic n’a donc pas choisi le meilleur moment pour retrouver le pouvoir. De nouveau maillot rouge à l’issue de la 6e étape, le Slovène aura la course à sa charge. Et l’on sait depuis l’arrivée au Picon Blanco, lundi lors de la 3e étape, que sa formation est loin d’être la meilleure de cette Vuelta. Elle a même montré des signes très inquiétants puisque Roglic était tout seul dans le final, Sepp Kuss et Steven Kruijswijk ayant explosé bien trop rapidement. De telles faiblesses ne pardonneront pas vendredi. Cette 7e étape est la journée piège par excellence.

Primoz Roglic s'était vite retrouvé esseulé lors de la première arrivée au sommet, lundi au Picon Blanco Crédit: Getty Images

Sans un gros collectif de la Jumbo-Visma, le maillot rouge pourrait se retrouver en danger. Les équipes Movistar et INEOS-Grenadiers le savent. Et elles sont suffisamment armées pour le déstabiliser. Elles se devront d'essayer puisque Roglic possède déjà 25” d’avance sur Enric Mas, 36” sur Miguel Angel Lopez et 41” sur Alejandro Valverde, les trois flèches de la Movistar qui sont aussi les premiers poursuivants du maillot rouge, Egan Bernal pointant lui aussi à 41". Avec la perspective d’un dernier contre-la-montre de 34 kilomètres à disputer le jour de l’arrivée, chaque opportunité doit être saisie pour renverser Roglic, champion olympique de la spécialité.

Une arrivée inédite mais redoutable

Mais il se peut aussi que le scénario se révèle très classique, avec une échappée composée de bons grimpeurs pas trop dangereux au général comme Romain Bardet ou Guillaume Martin. Dans ce cas, les cadors attendront sans doute l’ascension finale pour s’expliquer. Arrivée inédite sur le Tour d’Espagne, le Balcon de Alicante propose 8,4km de pente à 6,2%. Il n’usurpe pas son statut de montée 1re catégorie : ses trois derniers kilomètres affichent près de 10% de moyenne, avec une pointe à 14%. De quoi créer des différences. Surtout au terme d’une étape particulièrement corsée, avec 3670 mètres de dénivelé.

