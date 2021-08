Après avoir été contraint d'abandonner sur le Tour d'Italie à cause d'un problème à la selle, Jai Hindley, deuxième du Giro 2020, ne participera finalement pas à la Vuelta. Le cycliste australien a effectué son retour à la compétition samedi dernier à l'occasion de la Clasica San Sebastian (26e) mais "son programme pour le reste de la saison sera seulement composé de blocs de courses plus courts qui conviennent mieux à son niveau actuel et permettent plus de repos et de récupération", a déclaré son équipe, DSM.

"Je me sentais bien ce week-end et j'ai l'impression que la forme avance vraiment mais après avoir discuté avec le médecin de l'équipe, nous avons décidé qu'à ce stade, il était judicieux de se concentrer sur des courses plus courtes afin de ne prendre aucun risque", a commenté le coureur dans le communiqué de son équipe. L'Australien de 25 ans sera remplacé par son compatriote Chris Hamilton au sein de l'équipe allemande qui a annoncé viser surtout les étapes dans la Vuelta et comptera notamment sur son chef de file français Romain Bardet.

