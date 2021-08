Cyclisme

Tour d'Espagne 2021 - Le profil de la 20e étape de la Vuelta : "Mini Liège-Bastogne-Liège", maxi spectacle ?

TOUR D'ESPAGNE - Fernando Escartin qualifie cette 20e étape de "sorte de 'mini Liège-Bastogne-Liège'", sur le site de la Vuelta. La promesse d'une course de mouvement ? Peut-être... à condition que tout ne soit pas plié au classement général. Voici le profil de la 20e étape du Tour d'Espagne 2021, prévue le samedi 4 septembre et longue de 202,2 kilomètres entre Sanxenxo et Mos. Castro de Herville.

