Quand on hésite entre un sprint et une échappée, c’est bien souvent Magnus Cort Nielsen qui s’impose. Déjà vainqueur à La Cullera et Cordoba, le Danois d’EF Education Nippo a remis ça ce vendredi en remportant au sprint la 19e étape. Pourtant, les formations de sprinteurs auront tout fait pour revenir sur l’échappée, en roulant toute la journée, en vain. Au classement général, Primoz Roglic conserve le maillot rouge de leader à deux jours de l’arrivée alors que Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 10e du général, a abandonné sur chute.

Pourtant, BikeExchange et DSM auront tout donné

Beaucoup auront bien du mal à récupérer ce soir. Sur la route de Monforte de Lemos, entre Asturies et Galice, il n’y aura pas eu le moindre temps mort avec une étape de 191,2 kilomètres avalée à plus de 43 km/h. Pourtant, le profil était loin d’être plat avec trois ascensions, une de 3e catégorie et deux de 2e catégorie, à franchir dans les 60 premiers kilomètres.

Mais le bon coup sera pourtant parti sur le plat, avec un groupe de 24 coureurs qui s’est formé après 9 km seulement. On y retrouvait alors Démare (Groupama-FDJ), Cort Nielsen mais aussi Aru (Qhubeka-NextAsh), en quête de succès pour sa dernière course professionnelle. Très vite, ils ont pris une trentaine de seconde sur le peloton. Celui-ci ne le savait pas encore mais il était déjà trop tard.

Sentant le danger, le peloton s’est pourtant immédiatement lancé dans une folle poursuite. Emmené tour à tour par les DSM d’Alberto Dainese et par les BikeExchange de Michael Matthews, le peloton n’a jamais laissé l’échappée prendre plus de 2'45", des secondes que les hommes de tête - qui se sont éparpillées dans les ascensions, à l’image d’un Démare vite de retour dans le peloton - sont allés chercher à la pédale.

Pourtant, les sprinteurs sentaient bien qu’il y avait un coup à jouer aujourd’hui, d’autant que le maillot vert et favori en cas d’arrivée massive, Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), avait rapidement décroché. Sur l’impulsion des BikeExchange, le peloton s’est même rapproché à seulement 35" de l’échappée, à 35 km de l’arrivée. On pensait alors le sprint inévitable.

6e victoire sur la Vuelta pour Cort Nielsen

Mais les équipiers des sprinteurs, éreintés par plus de 150 km de poursuite acharnée, ont fini par buter alors que l’échappée a retrouvé un nouveau souffle lorsque sept coureurs sont ressortis, se débarrassant des poids morts qui ne roulaient pas. On retrouvait à l’avant Craddock et Cort Nielsen (EF Education Nippo), Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Roux (Groupama-FDJ), Simmons (Trek-Segafredo), Oliveira (UAE Team Emirates) et Kron (Lotto-Soudal).

Que des solides baroudeurs et leurs relais appuyés ont fini par faire craquer le peloton, qui s’est fait une raison à 2 km de l’arrivée, lorsque l’écart était toujours à 30", comme plus de trente bornes auparavant. On s’est alors joué l’étape parmi l’échappée. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser à la vue de présence de Cort Nielsen, personne n’aura tenté d’anticiper.

Peut-être était-ce dû à la présence de Craddock, qui se serait sacrifié encore un peu plus pour le Danois. Peut-être était-ce parce tout le monde pouvait y croire, chacun possédant une petite pointe de vitesse. Mais Cort Nielsen est un sprinteur et il n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires. Après avoir remonté Simmons (3e), il a résisté sans problème à Oliveira (2e) pour s’octroyer une 3e victoire d’étape sur ce Tour d’Espagne, la 6e de sa carrière sur les routes espagnoles.

Derrière, les sprinteurs ont échoué à 18". Un rien, après une si grande et longue lutte. Mais c’est un gouffre. Un gouffre qui sépare la victoire d’une anonyme 8e place. Au général, pas de changement si ce n’est l’abandon de Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), tombé lourdement à 42 km de l’arrivée. David De la Cruz (UAE Team Emirates) prend donc la 10e place du général.

