Cyclisme

Tour d'Espagne - Profil de la 2e étape : Première opportunité pour les sprinters lors de la 76e édition de la Vuelta ?

TOUR D'ESPAGNE - Deuxième jour de course, et première chance pour les bolides ? Le deuxième round de la 76e édition de la Vuelta (14/08-05/09) pourrait sourire aux sprinters, dimanche 15 août, sur 166,7 kilomètres entre Caleruega et Burgos. Voici le profil de cette 2e étape.

00:00:30, 11/08/2021 à 15:33