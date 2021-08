Cyclisme

Tour d'Espagne - Profil de la 3e étape : Premier rendez-vous entre les favoris de la Vuelta, avec le Picon Blanco

TOUR D'ESPAGNE - Les jambes des prétendants au sacre vont devoir répondre en ce lundi 16 août. Après trois jours de course, on en saura plus sur l'état de forme des différents candidats au sacre, au sommet du Picon Blanco (7,6 km à 9,3% de pente moyenne). Voici le profil de la 3e étape, longue de 202,8 bornes.

00:00:30, il y a une heure