VIDEO - Les UAE ont essayé de lâcher Jakobsen : le résumé de la 16e étape de la Vuelta

VUELTA - Les UAE ont essayé de lâcher Fabio Jakobsen pour faire place à Matteo Trentin sur le sprint final mais la Deceuninck était la plus forte. Jakobsen s'adjuge sa 3e étape de ce Tour d'Espagne, dans une course marquée par une chute juste après le départ. Le résumé de la 16e étape par Guillaume Gorgeu et Thierry Lambert.

00:02:18, il y a 13 minutes