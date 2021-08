Cette fois, la Deceuninck-Quick Step l’a emmené sur un plateau. Malgré une petite frayeur loin de l’arrivée après avoir été distancé lors d’une ascension non-repertoriée, Fabio Jakobsen s’est offert le plus beau des cadeaux d’anniversaire en remportant au sprint la 16e étape du Tour d’Espagne. Le Néerlandais a devancé Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) et Matteo Trentin (UAE Team Emirates) à Santa Cruz de Bezana pour s’offrir sa 3e victoire d’étape sur cette Vuelta, la 5e de sa carrière sur les routes espagnoles. Pas de changement au classement général où Odd Christian Eiking (Intermarché Wanty-Gobert-Matériaux) conserve le maillot rouge de leader.

Personne ne pouvait le battre : La victoire facile Jakobsen en vidéo

UAE a tenté, en vain

Ils n’auront décidément jamais trouvé la solution. A l’exception de Jasper Philipsen (2 succès), tous les autres sprinteurs présents sur le Tour d’Espagne ont désormais de bonnes chances de rentrer les mains vides. La faute à l’appétit de glouton de Fabio Jakobsen et de la Deceuninck-Quick Step, insatiables lorsqu’il s’agit de victoires. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé ce mardi. Avec un terrain globalement plat en Cantabrie mais qui cachait de nombreuses ascensions non-répertoriées, les autres équipes de sprinteurs ont tenté de mettre à mal le Néerlandais loin de l’arrivée. Ils ont même réussi.

La brutale accélération à 59 km de l’arrivée des UAE-Team Emirates de Matteo Trentin dans l'Alto de San Cipriano et ses 5,1km à 4,2% a fait très mal à Jakobsen, piégé et incapable de suivre l’allure. Le Néerlandais a même un temps compté 30'' de retard sur le gros du peloton mais il a pu compter sur l’énorme travail de ses équipiers – notamment de Josef Cerny – pour opérer la jonction dix kilomètres plus loin. Une frayeur qui aurait pu inciter ses adversaires à tenter de nouveau dans le final, surtout avec cet enchainement de trois difficultés (1 000m à 6.7 %, 800m à 5,6 % et 1100m à 5,7%) entre 20km et 11km de l’arrivée. Mais le fort vent de face qui soufflait sur cette portion a poussé les équipes à l’attentisme derrière l’échappée.

Démare a encore été enfermé

Parti dès les premiers kilomètres en compagnie de quatre autres coureurs, puis rejoint également dans l’Alto de Hijas (3e cat) par Vanhoucke (Lotto-Soudal), Stan Dewulf a bien tenté de résister en solitaire dans le final mais le Belge d’AG2R Citroën a fini par être repris à 4,5km de l’arrivée. Ce mardi, le peloton voulait absolument une arrivée massive et n’a jamais laissé plus de deux minutes à l’échappée, qui se sera toutefois bien battu jusqu’au bout. Mais, encore une fois, la Deceuninck-Quick Step a manœuvré à la perfection en plaçant Jakobsen idéalement à l’amorce du dernier kilomètre, tortueux et piégeux. Demandez donc à Arnaud Démare…

Alors qu’il semblait en forme et qu’il avait réussi à bien se placer dans la roue de Jakobsen malgré l’explosion rapide de tous ses équipiers (tout seul à 1,5km du but), le Français de la Groupama-FDJ s’est encore fait enfermer dans un virage, touchant une roue dans un virage ce qui l’a obligé à ralentir (16e au final). Le Tricolore ne gagnera sans doute pas sur cette Vuelta, même si la 19e étape peut encore lui convenir. Loin de toutes ces incertitudes et ces tracas, Fabio Jakobsen a confirmé son statut d’homme le plus rapide de ce Tour d’Espagne dans la dernière ligne droite en débordant un Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) qui se voyait sans doute un temps réussir l’exploit. Mais le Néerlandais n’est pas maillot vert pour rien, une tunique qu’il est certain de ramener à Saint-Jacques de Compostelle. Encore faudra-t-il y parvenir.

