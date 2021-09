Cyclisme

Vuelta 2021 - Bernal et Haig en chasseurs des Movistar : le podium peut-il encore bouger ?

VUELTA 2021 - Il reste deux étapes seulement sur ce Tour d'Espagne 2021. Une de moyenne montagne et le chrono à Saint-Jacques-de-Compostelle dimanche. Entre Enric Mas, deuxième et Egan Bernal cinquième, il y a deux minutes et treize secondes. Le Colombien et Jack Haig (4e) peuvent-ils déboulonner les Movistar, Mas et Lopez ? Sujet de Eliot Wille et Thierry Lambery.

00:02:22, il y a 11 minutes