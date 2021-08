Cyclisme

Vuelta 2021 - Carlos Verona (Movistar) : "Alejandro Valverde est plus qu’un coureur pour nous"

VUELTA 2021 - Carlos Verona et la Movistar n'ont pas gagné l'étape ce vendredi et ils ont surtout perdu le plus emblématique de leur coureur : Alejandro Valverde. Son coéquipier explique pourquoi le vainqueur du Tour d'Espagne 2009 est si important et ce qu'il représente au sein de la formation Movistar.

00:01:17, il y a 19 minutes