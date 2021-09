Clément Champoussin est une pépite. AG2R Citroën ne l'a jamais présenté ainsi, aucune formation d'ailleurs ne met une telle pression sur un néo-pro mais le Niçois en est une. Pas au niveau de Tadej Pogacar ou Remco Evenepoel, certes, mais celui qui n'est professionnel que depuis un an et demi a prouvé ce samedi sur la Vuelta qu'il avait un "gros moteur", selon la formule employée par son capitaine de route, Mickaël Chérel. Ce succès à Castro de Herville en appelle de nombreux autres. Il est un acte de naissance magnifique puisque sur la ligne, c'est Primoz Roglic et Adam Yates qu'il a devancé d'une poignée de secondes.

Quelques heures plus tôt, Clément Champoussin ne s'imaginait pourtant pas batailler dans les derniers hectomètres pour la victoire du jour. Certainement pas, qui plus est, avec les meilleurs coureurs de cette Vuelta. Chérel, son coéquipier qui en a vu d'autres, notamment avec Romain Bardet, raconte : "Sur la ligne de départ, il me disait qu'il souffrait, qu'il avait mal aux pattes. Je l'ai un peu piqué en lui disant que Pierre Latour (un ancien de la maison AG2R) avait gagné son étape il y a trois ans (cinq en réalité), que c'était une 'pépite'. Et qu'il fallait l'imiter."

Tour d'Espagne Et soudain, Lopez a perdu les pédales… IL Y A UNE HEURE

Jour de gloire pour Champoussin et leaders qui attaquent de loin : le résumé d'une folle étape

Je l'ai un peu piqué en lui parlant de Pierre Latour

Sous titré, ça donne ceci : Comme Latour avant lui, Champoussin est considéré comme un grand espoir dans l'équipe savoyarde. Comme lui l'avait fait, déjà sur la 20e étape en 2016 pour sa deuxième année professionnelle, le Niçois devait prouver qu'on ne se trompait pas à le considérer comme tel.

Alors Champoussin a oublié les douleurs et pris l'échappée du jour pour se donner toutes les chances de briller. "Une journée parfaite. Tout s'est aligné !, sourit un Lilian Calmejane aux anges. Une belle échappée, trois coureurs devant (Champoussin, Dewulf et lui-même). 'Champou', même s'il se plaignait d'avoir mal aux jambes - c'est la 20e étape, tout le monde a mal -, on savait que c'était la meilleure carte."

Champoussin : "Hier je n'étais pas bien, aujourd'hui je voulais juste finir l'étape"

Puisque celui qui a préparé la Vuelta en prenant une belle 6e place sur le très difficile Tour de l'Ain était la meilleure chance, les deux autres se sont mis à son travail. "J'ai veillé à ce qu'il fasse le moins d'erreurs possible, poursuit Calmejane. Quand l'UAE (Ryan Gibbons qui a compté près de deux minutes d'avance) est parti, on s'est fait peur donc j'ai maintenu l'écart." La suite, c'est la preuve que c'était la journée de Clément Champoussin. Lui-même l'a reconnu en multipliant les références à la chance dans son interview d'après course.

"De la chance" : Champoussin n'y croyait plus

Ce sont des leaders qui se sont faits la guerre une bonne partie de la journée qui reviennent sur les poursuivants et qui ramènent Gibbons à la raison. Puis qui se regardent… "On a ensuite eu de la réussite avec les leaders qui rentrent sur nous puis sur l'homme de tête. Champou avait des jambes à la Richard Virenque. Ça se regarde, il flingue !, s'enflamme Camejane. Le vainqueur du jour débriefe plus calmement :

"Quand on s'est fait reprendre, après la journée à l'avant c'était dur mais les favoris étaient eux aussi fatigués. Quand ils ont accéléré dans la partie raide, ça allait trop vite pour moi, je n'ai pas pu suivre, se souvient Champoussin. La pente s'est adoucie et je suis tombé sur Mäder qui nous a ramené dans le groupe. Je me suis accroché mais quand les favoris attaquaient, je ne pouvais pas suivre. A un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, le groupe des favoris s'est regardé. Comme je n'étais pas dangereux, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. J'ai eu de la chance, ils se sont regardés."

Je gagne devant des grands coureurs, cela fait encore plus plaisir

La réussite est-elle la seule raison de son succès ? Non évidemment. Champoussin a saisi l'occasion qui se présentait, celle que Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi), finalement 7e, aurait bien voulu avoir. Ce que Lilian Calmejane résume par cette formule : "On a été très actif sur la Vuelta, on est toujours tombé sur plus fort. Et parfois, même en ne l'étant pas, on l'emporte. C'est la magie du vélo." La magie qui a donc poussé un Champoussin "pas bien hier (vendredi)" et qui voulait "juste finir l'étape" ce samedi vers la victoire. Celle qui lui offre un succès "inattendue". "C’est vraiment cool, je suis surpris. Je gagne devant des grands coureurs (Roglic, Yates, Mas…), cela fait encore plus plaisir."

Pour Champoussin, ce succès est évidemment le début de quelque chose. Quoi, personne ne le sait, peut-être pas même lui. Il a tout en cas obtenu ce qu'il venait chercher sur ce Tour d'Espagne selon Chérel : "L'envie la plus profonde qu'il avait c'était de viser une étape, plus que jouer un général. C'est sans doute pour ça qu'il a perdu du temps sur certaines étapes."

Le capitaine de route des AG2R Citroën pense que son coéquipier va se trouver "petit à petit" et que si aujourd'hui le général ne l'intéresse pas, ça ne veut pas forcément dire que ce sera le cas demain. "Je pense qu'à l'avenir, il est capable de grandes choses aussi dans ce domaine", prédit-il. Laissons à Champoussin le temps de savourer et surtout, surtout, le soin de choisir qui il veut être.

Tour d'Espagne Jour de gloire pour Champoussin et leaders qui attaquent de loin : le résumé d'une folle étape IL Y A 2 HEURES