"Je suis 20e au général. Peut-être qu'en prenant une échappée, il y a moyen de bien remonter.” Les propos de Guillaume Martin, tenus lundi lors de la première journée de repos, ont visé dans le mille vu le scénario de la 10e étape de la Vuelta. Grâce à une échappée fleuve partie à la mi-course, le Français a fait un énorme bond au classement général. Vingtième à 9'39" de Primoz Roglic mardi matin, le voilà 2e à 58" du nouveau leader, Christian Odd Eiking (Intermarché-Wanty Gobert).

"Vu la 1re semaine de ma Vuelta, c’était un peu inespéré”, concède le Normand de 28 ans, loin des meilleurs sur chaque arrivée au sommet, seulement 24e à l’Alto de Velefique dimanche, à quatre minutes de Roglic, mais toujours régulier. Les premiers kilomètres de la 10e étape, non plus, n'auguraient rien de bon pour Martin. “J’ai eu quelques soucis mécanique, je n’étais pas trop dedans, relate-t-il. Et puis, au bout d’une soixantaine de kilomètres, j’ai vu que l’échappée n’était toujours pas partie et que tout le monde commençait à fatiguer. Je me suis donc lancé dans la bataille.”

"Il n'y avait pas moyen de le lâcher aujourd'hui"

Il a eu "le flair" pour prendre la bonne échappée, un coup de 31 hommes que l’équipe Jumbo-Visma a laissé filer, jusqu’à ce qu'il ait plus de 13 minutes d’avance. "Je ne pensais pas tout de suite faire un rapproché au général. Je n’étais déjà pas sûr que l’échappée allait au bout. Puis j’ai vu l’écart grandir. Alors, évidemment, j’ai commencé à penser au maillot rouge."

Un seul obsctacle se dressait devant lui pour atteindre cet objectif : Odd Christian Eiking. Le Norvégien était le seul échappé mieux placé que lui au général. Pour 29 secondes. C'était beaucoup et peu à la fois, puisque le Puerto de Almachar (2e catégorie), placé à 15 kilomètres de l’arrivée, était suffisamment difficile pour faire des écarts. A condition d’avoir les jambes. Ce que n’avait finalement pas Martin. Après l’avoir collé aux basques toute la première partie de la montée, le Français a tenté une fois d’attaquer son adversaire. En vain. "Je n’étais pas plus fort qu’Eiking. Il n’y’avait pas moyen de le lâcher aujourd’hui."

Comme à Quillan

Dans la descente sinueuse menant à Rincon de la Victoria, Martin a fini par perdre le contact sur sa cible. Il lui a concédé 29 nouvelles secondes sur la ligne, doublant ainsi son retard sur le Norvégien au général. "C’est un peu dommage d’avoir perdu du temps dans la descente, regrette Martin. On a vu que Roglic est tombé. Les routes étaient vraiment glissantes. J’ai un peu glissé une fois. Me sont alors revenus les démons d’une chute en stage dans le sud de l’Espagne, en février, sur une route comme ça. Je n’avais pas envie que ça se reproduise aujourd'hui."

Avec moins d’une minute de retard sur Eiking, Martin demeure néanmoins en embuscade, prêt à profiter d’une éventuelle défaillance du Scandinave dans les jours à venir. Pourquoi pas dès mercredi, le parcours de la 11e étape étant très escarpé.

"Je vais m’accrocher à cette place, et pourquoi pas essayer d’en gagner une dans les prochains jours, ambitionne Martin. Eiking n’est pas à l’abri d’une journée moins bien, et moi, j’espère monter en puissance. Il y a encore des belles choses à faire d’ici la fin de cette Vuelta. Je vais tout donner." Rarement le plus fort, rarement vainqueur, Martin peut compter sur sa régularité pour continuer à rêver du général. Sur le Tour de France, il avait réalisé une opération semblable à Quillan, grimpant à la 2e place à l’issue d’une échappée lors de la 14e étape. Il avait ensuite limité la casse, dans les Pyrénées, pour terminer à la 8e place. Un résultat qui le satisferait sans doute à nouveau, en Espagne.

Guillaume Martin et Odd Christian Eiking, les deux nouveaux leaders du général

