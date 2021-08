Cyclisme

Vuelta 2021 - Jacky Durand : "Les Movistar ont couru à la perfection" sur la 3e étape du Tour d'Espagne 2021

VUELTA - Une fois n'est pas coutume, la stratégie de course de l'équipe Movistar a été louée par nos consultants Jacky Durand et David Moncoutié sur le plateau des Rois de la pédale Entre un Valverde virevolant et des leaders discrets jusqu'à la dernières ascension, l'équipe espagnole a eu tout juste. Enric Mas et Miguel Angel Lopez sont arrivés dans les 10 premiers de l'étape.

00:01:45, il y a une heure