Le Tour d'Espagne a dû attendre l'ultime étape en ligne pour connaître sa journée la plus folle. L'attaque d'Egan Bernal et Primoz Roglic vers les Lacs de Covadonga avait été un grand moment mais cette journée en Galice a plus bouleversé le classement général. Et pour cause, Miguel Angel Lopez (Movistar) et Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), encore 3e et 5e du général vendredi soir, ont reculé à la faveur du mouvement lancé par les Bahrain-Victorious suite aux attaques d'Adam Yates et Egan Bernal à 60 kilomètres du but. Le Britannique mais aussi et surtout Jack Haig (Bahrain-Victorious) sont les grands gagnants du jour. L'Australien est 3e à la veille de l'ultime chrono.

Haig monte sur le podium, Lopez pète les plombs

Quand Miguel Angel Lopez s'est retrouvé dans un groupe où personne ne voulait rouler avec lui, et certainement pas Egan Bernal qui avait Yates à l'avant, on a compris que le Colombien de Movistar allait perdre sa place sur le podium. Car à l'avant, Haig avait lui le soutien de Gino Mäder, Wout Poels et même Mak Padun présent dans l'échappée matinale. L'équipe bahreïnie a bien fait de bouger puisque si Haig est 3e du général, Mäder en est désormais le 5e. Encore derrière son coéquipier, Egan Bernal, vendredi, Adam Yates sera bien le meilleur Ineos au général. Mieux, et même si la tâche s'annonce compliquée, ce dernier peut lorgner la place sur le podium de Haig lors du chrono dimanche. L'écart entre les deux hommes s'élève à une minute.

Si Miguel Angel Lopez ne figure plus dans le Top 10 du classement général, c'est que "Superman" a pété les plombs sur cette 20e étape. Piégé par les Bahrain-Victorious, et selon lui par son équipe puisqu'Enric Mas était dans le bon groupe, le Colombien s'est tout simplement arrêté sur le bord de la route. Sa formation a tenté de le raisonner et les informations contradictoires ont alors afflué. Certains l'ont annoncé reparti quand d'autres assuraient qu'il avait abandonné. En attendant une communication officielle, bien que l'abandon soit la piste la plus probable, on se contentera de dire qu'il a tout perdu.

Martin devrait finir dans le Top 10

Un événement qui permet à Guillaume Martin (Cofidis) de gagner une place. Le Français, à la peine ce samedi, occupe la 8e place du classement général à 16 minutes et 11 secondes de Primoz Roglic. Inquiet depuis sa chute mardi, le Normand devrait pour autant atteindre l'objectif fixé, à savoir un Top 10 au général final. Selon toute vraisemblance, David De La Cruz (UAE-Team Emirates), qui compte seulement huit secondes de retard, devrait le doubler lors du chrono de 33 kilomètres autour de Saint-Jacques-de-Compostelle dimanche mais Félix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) et Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty - Gobert) sont trop loin.

Le classement général après la 20e étape

Place Coureur Écart 1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2. Enric Mas (Movistar) +2'38'' 3. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +4'48'' 4. Adam Yates (Ineos-Grenadiers) +5'48'' 5. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) +8'14' 6. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) +11'38'' 7. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +13'42'' 8. Guillaume Martin (Cofidis) +16'11'' 9. David De La Cruz (UAE-Team Emirates) +16'19'' 10. Felix Grosschartner (UAE-Team Emirates) +20'30'' 11. Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty Gobert) +20'46'' 12. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) +24'50'' 13. Juan Pedro Lopez (Trek-Segadredo) +26'18'' 14. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) +43'53'' 15. Rémy Rochas (Cofidis) +47'47'' 16. Clément Champoussin (AG2R Citroën) +52'02''

