Cyclisme

Vuelta 2021 - Mas, Lopez ou bien lui-même, qui peut battre Roglic sur la Vuelta ?

VUELTA - Mais s'il a abandonné son maillot rouge au profit de Eiking, Roglic reste l'immense favori de ce Tour d'Espagne. Mis à part Miguel Angel Lopez et Enric Mas, on ne voit pas qui pourrait empêcher le Slovène de monter sur la plus hate marche du podium à Saint-Jacques de Compostelle. Etienne Coudray et Bonaventure Leroy font le point avant le début de la dernière semaine de course.

00:02:05, il y a 23 minutes