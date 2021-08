Jeudi soir, après la sixième étape arrivée à l'Alto de la Montaña de Cullera, Primoz Roglic avait un train bleu aux fesses. Celui de la Movistar. Enric Mas (2e), Miguel Angel Lopez (3e) et Alejandro Valverde (4e) lorgnaient son maillot rouge. Depuis le début de la Vuelta, on disait même que la Movistar roulait à la perfection, qu'elle pouvait faire mal à une Jumbo-Visma bien moins forte autour de son leader slovène. Alejandro Valverde a tenté et puis… il a tout perdu, sur chute. Pour son équipe, c'est évidemment une énorme perte sportive, mais l'importance de Valverde chez Movistar va bien au-delà de ça. Quelques heures après la fin de la course, la sentence est tombée : l'Espagnol souffre d'une fracture de la clavicule, et sera opéré à Murcie, samedi.

Les larmes dans les bras de "Chente"

Il restait encore plus de 40 kilomètres dans cette 7e étape, menée sur un rythme fou dans sa première partie, quand Movistar a décidé de tester la Jumbo-Visma. Qui s'y est collé ? Alejandro Valverde, bien sûr. Quatrième et donc moins bien classé du trio de leader au général, "Bala" est parti dans la roue de José Joaquin Rojas et avec Richard Carapaz et Adam Yates, les deux Ineos-Grenadiers, sur le porte-bagages. Le coup sentait bon la Vuelta, cette course où les scénarios pré-conçus volent souvent en éclats que Valverde a déjà domptée (2009). C'était en fait le début de la fin pour le champion du monde 2018.

Moins d'un kilomètre plus loin, il s'engageait dans un virage à droite et l'achevait dans le ravin. Sa tentative de repartir a été vaine et c'est la mort dans l'âme et les larmes au visage qu'il a quitté la Vuelta. Les images d'un Valverde dans les bras de "Chente" Garcia Acosta, son directeur sportif, resteront un moment fort de ce Tour d'Espagne."C'est triste, avoue Miguel Angel Lopez. Je n'ai pas vu comment ça s'est passé car nous sommes arrivés après. Rojas et lui avaient accéléré comme nous l'avions prévu. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait personne au sol. Ce n'est que plus tard que j'ai su que c'était lui."

Carlos Verona non plus n'a rien vu de la chute de son leader. Et pour cause, il était dans l'échappée du jour mais il a quand même vécu, d'une certaine manière, ce moment tragique. "Il y a eu un moment où, d'un coup, il y a eu le silence à la radio, je n'ai pas compris, raconte-t-il. Ils m'ont dit ensuite que c'était une chute d'Alejandro." Verona, deuxième de l'étape derrière Storer, ne dit pas si ce drame lui a donné un supplément d'âme mais il concède qu'il aurait "aimé gagner" pour le vainqueur du Tour d'Espagne 2009. "C'est compliqué aujourd'hui, on fait deuxième et on a perdu Valverde. Ça fait beaucoup. c'est plus qu'un coureur pour nous, c'est notre capitaine, notre âme. L'avoir donnait plus de tranquillité à Enric Mas et Miguel Angel Lopez. Ce n'est pas une journée facile."

Pour Miguel Angel Lopez, Enric Mas et toute la Movistar, la perte de Valverde va en effet peser lourd. Le Colombien l'assure : "nous perdons beaucoup plus qu'un équipier. [...] Il vous met en confiance, il a beaucoup d'expérience…". C'est vrai pour l'âme de l'équipe mais aussi sportivement.

"Ça fait chier"

"C'est un homme clé pour dans une étape comme aujourd'hui. Avec lui, nous pouvions être offensifs", ajoute "Superman" Lopez. D'un point de vue stratégique, avoir trois leaders vaut mieux que deux, c'est mathématique. Et même si Valverde n'était pas un favori pour le podium, bien qu'il soit le dernier Movistar sur la boîte d'un grand tour (2e de la Vuelta 2019), il était un coureur de plus à surveiller pour Jumbo, Ineos et les autres. "C'est le cyclisme, il faut profiter des bons moments et accepter les mauvais. J'espère qu'il va bien et qu'on va le retrouver rapidement avec nous", poursuit Verona.

"Je l'ai vu arrêté sur le bord de la route. Ça fait chier. J'espère qu'il va pouvoir vite revenir. C'est un grand champion, je suis désolé qu'il doive quitter la course sur un événement malheureux", a de son côté témoigné Primoz Roglic. La preuve que l'opposition n'empêche pas le respect. La Movistar bien sûr, mais aussi tout le peloton avec elle souhaite revoir Valverde le plus rapidement possible.

