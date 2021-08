Après un début d'été marqué par un nouveau succès sur le Tour de France et une médaille de bronze de la course en ligne aux Jeux Olympiques, Tadej Pogacar (UAE Emirates Team) a décidé de ralentir la cadence au mois d'août. Le coureur slovène a affirmé qu'il ne sera pas au départ de la Vuelta le 14 août prochain. "Avec l'équipe, on a malheureusement décidé de ne pas disputer la Vuelta, mais c'est une course sur laquelle je reviendrai bientôt", a-t-il expliqué sur le compte Twitter de sa formation.

Tour d'Espagne Roglic défendra son double-titre sur la Vuelta IL Y A UN JOUR

Le double tenant du titre du Tour de France en a profité pour dévoiler son calendrier pour la fin de l'année 2021. "Mes prochains objectifs sont Plouay, les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Classiques italiennes, donc ce sera une fin de saison très intéressante" a assuré Tadej Pogacar. La prochaine apparition du Slovène sur un vélo se fera donc en Bretagne, le 29 août prochain. Avant de tenter de récuperer le maillot arc-en-ciel de Julian Alaphillipe aux Mondiaux.

Tour d'Espagne DSM retire Hindley de son groupe pour la Vuelta 02/08/2021 À 17:15