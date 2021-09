La tuile. Tout allait bien pour Guillaume Martin, toujours en deuxième position du classement général avant la dernière ligne droite de ce Tour d'Espagne. Mais mardi, lors de la 16e étape, le leader de l'équipe Cofidis a été pris dans une chute sept kilomètres seulement après le départ. Elle a également affecté Enric Mas (Movistar), ou encore Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), mais il semble bien que ce soit le Français qui s'apprête à payer l'addition la plus lourde.

Vendredi soir, dans une communiqué, la formation nordiste a en effet annoncé que son leader était plus durement touché qu'on ne l'avait initialement imaginé. "Vraiment pas une bonne journée pour démarrer cette troisième semaine, a commenté Guillaume Martin. C'est tombé devant moi, je n'ai rien pu faire et je suis tombé lourdement."

Du mal à respirer

S'il a pu rallier l'arrivée à à Santa Cruz de Bezana au sein du peloton sans concéder de temps, le Français a pourtant passé une après-midi très inconfortable selon ses dires : "J'avais du mal à respirer quand ça accélérait, du mal à mobiliser mes muscles sur les relances. J'ai le scrotum pas mal touché, le quadriceps douloureux et surtout et surtout une côte à gauche qui m'empêche de respirer. Mes coéquipiers et le staff m'ont bien aidé et bien motivé."

Mais pas sûr qu'une seule nuit suffise à lui permettre de récupérer à 100%. Et dès mercredi, le profil n'autorisera pas la moindre faiblesse. La Vuelta reprend de l'altitude, et plutôt deux fois qu'une, avec l'étape mythique des Lacs de Covandoga ce mercredi, puis, dès le lendemain, un parcours infernal : quatre ascensions et un final redoutable à l'Altu d'El Gamoniteiru. Guillaume Martin s'attendait déjà à en baver, mais là...

"Je ne suis pas très optimiste pour les deux étapes de montagne qui arrivent mais je vais voir comment je dors et comment les jambes vont répondre demain", a-t-il jugé mardi soir. "De toute façon c'est fait et advienne que pourra", a-t-il conclu. Mais ce n'est clairement pas le moment de ne pas être à 100%...

