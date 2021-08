Cyclisme

Vuelta - Sur la course des Ineos : "Tactiquement bien joué mais physiquement ça n'a pas suivi"

VUELTA - Les Ineos ont essayé mais ont fini par ccraquer. Dans les Rois de la Pédale, nos journalistes et consultants sont revenus sur la course des Ineos et leurs tentatives dans la dernière ascension lors de cette 9e étape du Tour d'Espagne. Pour Jacky Durand, cette tactique offensive aurait pu payer si les coureurs de l'équipe britannique avait été au top de leur forme.

00:02:45, il y a une heure