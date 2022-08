Cyclisme

Bennett sur sa lancée, Merlier revanchard ? Les pronostics de la 3e étape de la Vuelta dans The Predictor

TOUR D'ESPAGNE - Sprint en vue ce dimanche, lors de la 3e étape de la Vuelta 2022, qui s'achève à Breda. Nos consultants livrent leur pronostic, dans "The Predictor". Deux coureurs se dégagent : Tim Merlier, 3e de la 2e étape et qui sera sans doute revanchard, et Sam Bennett, vainqueur ce samedi, au sprint. Voici leurs prédictions, en vidéo. Le Tour d'Espagne est à suivre en direct, sur Eurosport.

00:02:11, il y a 34 minutes