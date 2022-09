Cyclisme

La Vuelta - C'était le "Remco show" : Comment Evenepoel a remporté le Tour d'Espagne

VUELTA 2022 - A 22 ans, Remco Evenepoel a remporté dimanche son premier grand tour, en l'occurence celui d'Espagne devant Enric Mas et Juan Ayuso. Du Pico Jano en passant par son chrono fantastique d'Alicante et jusqu'à son succès à l'Alto de Piornal, revivez en cinq minutes ces trois semaines historique pour la pépite de Quick-Step Alpha Vinyl et pour la Belgique.

00:05:33, il y a une heure