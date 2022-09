Cyclisme

La Vuelta - Coquard : "Sur le papier, c'est l'étape qui me convient le mieux"

VUELTA 2022 - Bryan Coquard (Cofidis) cherche encore et toujours sa première victoire en World Tour et donc aussi logiquement sur une grand tour. Sur le papier, et selon lui, la 13e étape lui convient parfaitement avec une arrivée difficile à Montilla. Une victoire et puis s'en va ? Le Français pourrait quitter la course après cette journée. C'est donc une ultime occasion.

