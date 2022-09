Cyclisme

La Vuelta - Des Strade Bianche à la Vuelta : Une saison en enfer pour Julian Alaphillipe

VUELTA 2022 - Julian Alaphilippe se souviendra de 2022 comme une saison bien pourrie. Le double champion du monde n'a sans cesse couru après la forme, et pour cause les pépins n'ont jamais laissé tranquille. Les chutes, une bronchite, le Covid et donc ce dernier épisode sur la Vuelta pour une luxation de l'épaule. Louis Pierre-Frileux et les Rois de la Pédale ont retracé cette saison.

00:03:03, il y a une heure