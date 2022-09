Cyclisme

La Vuelta - Et l'hymne belge a retenti pour Remco Evenepoel

VUELTA 2022 - A 22 ans, Remco Evenepoel a remporté le Tour d'Espagne 2022 devant Enric Mas et Juan Ayuso. Son sacre est historique pour la Belgique qui n'avait plus triomphé d'un grand tour depuis le Giro 1978 et le succès de Johan De Muynck. A Madrid, c'est bien l'hymne belge qui a renti, un moment forcément particulier pour le gamin Evenepoel.

