Remco Evenepoel ou Primoz Roglic ? Faites vos jeux. A l’aube de la dernière semaine du Tour d’Espagne, la course au maillot rouge tend à se résumer à cette affiche, entre le prodige belge de 22 ans et son dauphin, triple tenant du titre. "C’est vrai qu’on se focalise sur un duel Roglic-Evenepoel", admet notre consultant Nicolas Fritsch, assortissant ce constat d’un aveu : "Je n’avais pas cité Mas comme un vainqueur potentiel, au départ de cette Vuelta."

Le nom de l’invité mystère est lâché. Mas, prénommé Enric. Le leader de la Movistar a réalisé un week-end du même acabit que celui de Roglic. Le Slovène a repris 1'07" à Evenepoel, l’Espagnol a grignoté 1'02". Dimanche, c’est lui qui a coupé la ligne en premier, parmi les trois favoris qui se détachent après quinze jours de course. Il n’a buté que sur Thymen Arensman, lauréat du jour au sommet de la Sierra Nevada, à l’issue d’une longue échappée.

Lui aussi a repris une minute à Evenepoel

"J’y suis allé à mon rythme et j’ai réussi à créer un petit écart (42 secondes de gagnées sur Evenepoel, 27 sur Roglic, NDLR), je suis très heureux", a réagi Mas ce dimanche, comme rapporté par VeloNews, au lendemain d’une journée où il s’était mis dans le rouge, perdant du temps dans le final sur le chef de file de la Jumbo-Visma. Un "effort mal géré" que n’a donc pas répété le coureur de 27 ans, fort d’une sacrée expérience sur son tour national.

Il a déjà terminé deux fois 2e de la Vuelta. En 2018, derrière Simon Yates et l’an dernier, derrière Primoz Roglic. Evenepoel va rentrer dans une zone de méconnaissance totale de ses capacités de récupération – la fameuse troisième semaine –, tandis que Mas n’a pas à craindre cet écueil. Sa plus grande limite se situait dans les deux chronos de l’épreuve (un "par équipe", un individuel). Cet obstacle passé, il peut "rêver jusqu’à Madrid".

L’opportunité d’une vie ?

Surtout qu’Enric Mas (3e à 2'01") a là une occasion en or. Roglic (2e à 1'34") est probablement fait d’un autre bois que lui, à l’aune de leurs palmarès respectifs. Mais il est dans une forme incertaine. Evenepoel (leader) est quant à lui à l’aube de sa carrière, il sera peut-être encore plus "dur à cuire" dans les années à venir. "(Mas) peut se dire : 'c’est maintenant ou jamais', estime Nicolas Fritsch. Et on ne parle même pas des absents comme Pogacar ou Vingegaard."

D’autant plus qu’au sein de la nouvelle génération, il y a deux Espagnols qui font fort lors de cette Vuelta 2022. Juan Ayuso (19 ans, 4e à 4'49") et Carlos Rodriguez (21 ans, 5e à 5'16"). Deux "successeurs" ibériques, à qui beaucoup prédisent un destin plus grand que celui de Mas… qui est déjà questionné au sujet du talent de ses compatriotes, alors qu’il est mieux classé qu’eux et en lice pour le sacre.

Un épilogue croustillant… pour Netflix ?

"Il doit être content pour le cyclisme espagnol… mais surtout se dire qu’il a intérêt à se dépêcher", développe Fritsch, qui y voit une analogie entre l’éclosion de Tadej Pogacar au détriment de Primoz Roglic, lors du Tour de France 2020. Tout cela se passe un cran en-dessous, mais Enric Mas, coincé entre la génération dorée d’Alberto Contador, Alejandro Valverde and co. et celle du renouveau de l’Espagne, a une fenêtre de tir quasiment inespérée.

Notre consultant note un "petit bémol" : "La Movistar est à la lutte pour rester dans le World Tour. Est-ce qu’on ne va pas lui dire : 'écoute, 2e ou 3e, c’est bien, 10e ce n’est pas bien, donc contente-toi de cela (rires) ? Netflix a déjà fait une série sur l’équipe Movistar… cela peut être l’objet d’une prochaine saison, avec Mas qui veut gagner la Vuelta et son équipe qui ne veut pas qu’il prenne des risques pour cela." Une perspective tragi-comique plus si lointaine.

