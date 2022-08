Cyclisme

La Vuelta - Julian Alaphilippe a géré lors du chrono : "J'avais la chance de prendre cette journée un peu 'tranquille'"

TOUR D'ESPAGNE - C'était une sorte de jour "off", pour Julian Alaphilippe. Le double champion du monde en titre en a gardé sous la pédale, lors du chrono de 30,9 kilomètres de la 10e étape de la Vuelta, mardi. Voici la réaction du puncheur français de Quick-Step Alpha Vinyl, dont les coéquipiers Rémi Cavagna et Remco Evenepoel ont été plus à l'ouvrage, entre Elche et Alicante.

00:00:42, il y a une heure