Cyclisme

La Vuelta - Vidéo : Des chutes et le peloton se coupe en deux, juste avant le final de la 6e étape du Tour d'Espagne

TOUR D'ESPAGNE - Plusieurs coureurs sont tombés dans un virage, jeudi, à un peu moins de 50 bornes de l’arrivée de la 6e étape de la Vuelta. Des chutes qui ont scindé en deux le peloton, mené par INEOS Grenadiers. La jonction a été effectuée quelques kilomètres plus loin, juste avant le dénouement de ce sixième jour de course. Carl Fredrik Hagen semble être le plus touché, parmi les hommes au sol.

00:02:47, il y a 12 minutes