Cyclisme

Menacé par Primoz Roglic et Enric Mas, "Remco Evenepoel doit inverser la tendance" lors de la 17e étape de la Vuelta

TOUR D'ESPAGNE - C’est le fil rouge de cette Vuelta et des chroniques de Nicolas Fritsch : Remco Evenepoel et sa quête d’un premier sacre sur une course de trois semaines. Le prodige belge est en tête de l’épreuve après 15 étapes, mais son avance s’amenuise. D’après notre consultant, Evenepoel doit passer à l’attaque dès mercredi, pour reprendre le large vis-à-vis de Primoz Roglic et d’Enric Mas.

00:04:36, il y a 12 minutes