Cyclisme

Tour d'Espagne 2022 - Roglic, Evenepoel, Yates, Hindley, Almeida... Les pronos de nos experts

VUELTA 2022 - Primoz Roglic, Simon Yates, Remco Evenepoel, Jai Hindley... Il y a quasiment autant de pronos que de favoris pour le Tour d'Espagne parmi nos experts. Roglic et Evenepoel sont néanmoins ceux qui recueillent le plus de votes. Réponse le 11 septembre prochain pour savoir qui aura eu raison. La Vuelta est à suivre en intégralité sur le site et les applis Eurosport.

00:03:29, il y a 20 minutes