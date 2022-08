Cyclisme

Tour d'Espagne 2022 -Sam Bennett s'impose au sprint sur la 2e étape

VUELTA 2022 - Pour ce samedi, le Tour d'Espagne avait offert une 2e étape aux sprinteurs. Malgré une échappée, le final s'est joué au sprint. Sam Bennett s'est montré le plus fort et costaud. L'Irlandais de la Bora-Hansgrohe s'impose devant Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Revivez le dernier kilomètre de cette 2è étape de la Vuelta.

00:00:58, il y a 6 minutes