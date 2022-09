Cyclisme

TOUR D'ESPAGNE - La palette des RP : "Tout se jouera dans l'ascension finale ce samedi, La Pandera"

TOUR D'ESPAGNE - Avant un périlleux week-end pour Remco Evenepoel, David Moncoutié et les Rois de la Pédale ont décrypté la 14e étape de ce samedi. Il faudra surveiller les 8 derniers kilomètres et l'ascension finale, dans la Sierra de La Pandera. La 77e édition du Tour d’Espagne est à suivre en direct sur les antennes et l’application d’Eurosport.

