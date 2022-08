Cyclisme

Tour d'Espagne - Le profil de la 12e étape de la Vuelta 2022 : Course de côte au menu

TOUR D'ESPAGNE - Tout devrait se jouer dans la dernière heure de course, avec une longue ascension finale - 19 km à 6,7% de pente moyenne -, en ce 1er septembre. Voici le profil de la 12e étape en vidéo. Elle est longue de 192,7 bornes, et se termine à Peñas Blancas. Estepona. La 77e édition du Tour d’Espagne est à suivre en direct sur les antennes et l’application d’Eurosport.

00:00:20, il y a une heure