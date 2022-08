Cyclisme

Tour d'Espagne - Le profil de la 5e étape de la Vuelta en vidéo: Baroudeurs vs puncheurs pour un scénario indécis

TOUR D’ESPAGNE - Des bosses, un final plat, 187 kilomètres entre Irun et Bilbao… qui aura le dernier mot entre l’échappée et le peloton ? En tout cas, il faudra savoir grimper (un minimum) pour l’emporter ce mercredi 24 août au Pays basque. Voici le profil de la 5e étape en vidéo. La 77e édition du Tour d’Espagne est à suivre en direct sur les antennes et l’application d’Eurosport.

00:00:20, il y a une heure