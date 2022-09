Cyclisme

Tour d'Espagne - Mas et Roglic l'ont attaqué mais Evenepoel a résisté : le résumé vidéo de l'étape

TOUR D'ESPAGNE - Cette 15e étape vers la Sierra Nevada était redoutée par tous les cadors du peloton. Esseulé dans les 50 derniers kilomètres, le maillot rouge Remco Evenepoel a résisté aux coups de boutoir d'Enric Mas et Primoz Roglic. Le Belge a limité la casse et conserve un matelas d'1'34" sur Roglic avant la 3e semaine de course. Retrouvez le résumé de cette 15e étape en vidéo.

00:02:49, il y a une heure