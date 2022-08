Bis repetita pour Sam Bennett. Déjà vainqueur samedi du premier sprint de cette Vuelta 2022, l’Irlandais a remis ça ce dimanche à l’occasion d’une 3e étape qui s’est encore conclue par une arrivée massive. Encore bien lancé par Van Poppel, le sprinter de la BORA-Hansgrohe a attendu le dernier moment avec le vent de face pour déborder Daniel McLay (Arkéa-Samsic, 3e) et s’offrir la 10e victoire de sa carrière sur un Grand Tour.

Comme samedi, Bennett a devancé Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et ainsi conforté son maillot vert du classement par points. Mieux placé que ses coéquipiers, Edoardo Affini (Jumbo-Visma) s’empare lui du maillot rouge de leader aux dépens de son coéquipier Mike Teunissen, qui avait lui-même succédé à Robert Gesink, membre de la formation néerlandaise.

Le sort s'acharne sur Woods qui chute et abandonne

Meilleur résultat en Grand Tour depuis deux ans pour Coquard

Les jours se suivent et se ressemblent pour la BORA-Hansgrohe et Sam Bennett. Comme lors de la 2e étape, l’échappée n’aura eu aucune chance. Elle était pourtant plus fournie que la veille, avec de solides baroudeurs (De Gendt notamment) et a permis au maillot à pois bleus Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost) de conforter sa tunique de leader du classement de la montagne. Mais ni le vent de dos dans le final, ni leurs efforts, ni leur bonne entente n’aura permis aux sept échappés d’espérer aller au bout et ils ont fini par baisser pavillon à 11km de l’arrivée. Moment choisi par les équipes de sprinters pour se mettre en place.

Contrairement à l’étape d’Utrecht, Alpecin-Deceuninck avait décidé de ne pas assumer seule la poursuite derrière l’échappée pour garder du nombre autour de Tim Merlier. Tactique payante puisqu’ils étaient encore 3 avec le champion de Belgique sous la flamme rouge, même si un problème mécanique à 400m de la ligne a annihilé toutes les chances du sprinteur du Belge (6e). Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), lui, n’a pas appris de son erreur de la veille, lançant bien trop tôt (9e) avec le vent de face, comme samedi. Gêné à Utrecht, Bryan Coquard a lui profité de Daniel McLay (3e) pour rester dans l’aspiration et signer son meilleur résultat sur un Grand Tour depuis plus de deux ans (4e). Mais il n’y avait rien à faire face au duo Danny Van Poppel-Sam Bennett.

Déjà une belle marge pour le maillot vert pour Bennett

Pourtant mal placé au dernier virage, l’Irlandais a encore profité d’un travail exceptionnel du Néerlandais pour se replacer et pouvoir lancer son effort au bon moment, dans les 150 derniers mètres. En ce moment, quand on lâche Bennett dans cette situation, il met souvent la balle au fond. Le voilà déjà avec 2 victoires d’étapes au compteur sur cette Vuelta, son 3e succès de la saison, et un maillot vert solidement accroché sur ses épaules, avec 37 points d’avance sur Mads Pedersen (Trek-Segafredo), pourtant plus patient que la veille pour lancer son sprint. Mais ça n’a pas suffi. Il lui faudra sans doute patienter (au moins) jusqu’à la 7e étape pour retrouver une chance de victoire d’étape.

D’ici là, le maillot rouge aura sans doute (encore) changé, lui qui connaitra mardi après la journée de repos une troisième paire d’épaules différente. Après Robert Gesink et Mike Teunissen, c’est donc Edoardo Affini qui a fini le mieux placé (20e) à Breda, suffisant pour s’emparer du maillot rouge, le premier maillot de leader de sa carrière en Grand Tour. Et la valse du maillot rouge n’est peut-être pas finie du côté de la Jumbo-Visma. Il reste Sam Oomen, Sepp Kuss et, évidemment, Primoz Roglic. Et le Slovène sera d’ailleurs le grand favori pour s’en emparer mardi à Laguardia, sur un final pour puncheur.

Le profil de la 4e étape : Place aux premiers reliefs

