Cyclisme

VUELTA 2022 - Jay Vine impressionne encore, Remco Evenepoel assure : l'arrivée de la 8e étape

Déjà vainqueur en haut du Pico Jano mardi, Jay Vine a remporté la 8e étape au sommet du Colláu Fancuaya. L'Australien d'Alpecin a devancé, Marc Soler, Rein Taaramäe et Thibaut Pinot, 4e. Parmi les leaders, Remco Evenepoel, toujours maillot rouge, Enric Mas et Primoz Roglic sont arrivés ensuite ensemble, quelques secondes plus tard. Voici en images l'arrivée de cette étape au sommet.

00:02:15, il y a 8 minutes