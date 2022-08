Cyclisme

Vuelta, 4e étape, résumé : Rythme effréné, Alaphilippe en retrait, Roglic en démonstration

Tour d'Espagne - La 4e étape de la Vuelta entre Vitoria-Gasteiz et Laguardia a été plus compliquée que prévu. Le Français Julian Alaphilippe pourtant un des favoris de l'étape s'est retrouvé en retrait alors que le triple tenant du titre, Primoz Roglic a lui était d'une facilité déconcertante pour s'adjuger l'étape et la maillot rouge. Le résumé de l'étape du jour en vidéo.

00:02:40, il y a 43 minutes