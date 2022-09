Cyclisme

VUELTA - Remco Evenepoel : "J'ai bien répondu" aux attaques d'Enric Mas

VUELTA - Leader du Tour d'Espagne avec plus de deux minutes d'avance sur son premier poursuivant, Enric Mas (Movistar), Remco Evenepoel (Quick Step) a bien répondu à l'attaque de l'Espagnol dans le final de la 17e étape et a géré celle de Joao Almeida (UAE Team Emirates). Retrouvez l'interview du maillot rouge en vidéo et l'intrégralité de la Vuelta sur Eurosport et Eurosport.fr

00:01:32, il y a 2 heures