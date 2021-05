Cyclisme

Giro 2021 - Bardet : "J'espère qu'on va courir comme sur une classique et qu'on ira à fond !"

TOUR D'ITALIE 2021 - A l'aise sur les Strade Bianche, il y avait pris la deuxième place en 2018, Romain Bardet (Team DSM) espère que la 11e étape du Giro 2032 va se courir comme une classique et qu'il y aura une course décousue. Pour lui, il faudra de la chance et un brin de grinta pour briller.

00:01:49, il y a 6 minutes