Giro 2021 - Un sprint de costaud pour une première victoire : le bonheur de Schmid en vidéo

TOUR D'ITALIE 2021 - Il n'avait jamais gagné la moindre course. Et pour cause à 21 ans, Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) est encore novice dans le peloton. Parti dans la bonne échappée sur l'étape des Strade Bianche, le Suisse a parfaitement manoeuvré dans le final pour se jouer d'Alessandro Covi. Sa victoire en vidéo.

00:01:24, il y a 12 minutes