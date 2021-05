Cyclisme

Giro 2021 - Une longue procession avant le duel Bettiol-Cavagna : Le résumé de la 18e étape

TOUR D'ITALIE 2021 - On se doutait que la plus longue étape du Giro entre Rovereto et Stradella (231 km) ne serait pas la plus animée. Il a néanmoins fallu une grosse bagarre avant que 23 hommes ne se détâchent. Parmi eux, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) se sont livrés un beau duel. Il a tourné à l'avantage de l'Italien. Le résumé en vidéo.

00:03:07, il y a une heure