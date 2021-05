Cyclisme

La palette à Jacky: Comment Gaviria a perdu le sprint à cause de son coéquipier Molano

TOUR D'ITALIE - Le sprint qui a eu lieu en dénouement de la 2e étape du Tour d'Italie a vu deux coéquipiers se frotter dans les derniers mètres de la course : Sebastian Molano et Fernando Gaviria de l'équipe UAE. Dans les Rois de la Pédale, à l'aide de la palette, Jacky Durand explique comment le premier a fermé la porte au second pour une faute à pas de chance. Mais plus de peur que de mal.

00:03:22, il y a 8 minutes