Cyclisme

Le profil de la 18e étape : Jour le plus long et un peu de répit

TOUR D'ITALIE 2021 - Plus longue étape, ce 18e opus est aussi la seule de la dernière semaine qui ne devrait pas bouleverser le classement général. Mais on ne sait jamais. Après près de 200km de plat, le final sera extrêmement vallonné avec pas moins de quatre ascensions (une seule répertoriée) dont l’enchainement des montées de Cicognola (1,4km à 7,5%) et de Canneto Pavese (2,6km à 5,7%).

00:00:55, il y a 17 minutes