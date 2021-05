Cyclisme

Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), vainqueur de la 14e étape du Giro, remercie Contador, Basso and co.

TOUR D'ITALIE 2021 - Le Giro de l'équipe EOLO-Kometa est réussi. La formation dirigée par Alberto Contador et Ivan Basso s'est imposée samedi lors de la 14e étape, par l'intermédiaire de Lorenzo Fortunato, qui a levé les bras au sommet du Monte Zoncolan. L'Italien de 25 ans, dont c'est le premier succès, a notamment remercié Contador et Basso, et s'est montré ambitieux pour la suite de l'épreuve.

