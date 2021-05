Cyclisme

Une énorme chute a mis le Giro en stand-by et a entraîné l'abandon d'Emanuel Buchmann, lors de la 15e étape : la vidéo

TOUR D'ITALIE 2021 - La 15e étape a été neutralisée plusieurs minutes ce dimanche, quelques hectomètres seulement après avoir débuté à Grado. En cause : une chute massive au coeur du peloton, que voici en vidéo et qui a notamment conduit Emanuel Buchmann (6e du classement général après 14 jours de course) à l'abandon. La course a depuis repris.

00:03:02, il y a 18 minutes