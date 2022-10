Le parcours est tombé. Les 21 étapes de ce 106e Giro, qui s'élancera le 6 mai des Abruzzes par un contre-la-montre, feront comme cette année la part belle aux étapes de montagne : sept au total, avec autant d'arrivées au sommet, pour un dénivelé positif global de 51 300 mètres, selon le tracé dévoilé lundi. Les spécialistes du chronomètre ne seront pas en reste avec trois étapes contre la montre : la première (18,4 kilomètres) dans les Abruzzes, avec une petite bosse sur la fin ; la 9e, proposant 33,6 km entièrement plats jusqu'à Cesena (Emilie-Romagne) ; et enfin la 20e, à la veille de l'arrivée, véritable mini-étape de montagne de 18,6 km menant à Monte Lussari avec 7,5 km d'ascension à 12% de moyenne.

Ce total de contre-la-montre individuel supérieur à 70 km (70,6 km) est une première depuis dix ans (75,4 km en 2013). Ce choix pourrait être de nature à attirer le prodige belge Remco Evenepoel, l'une des stars espérées du prochain Giro. La dernière édition avait été bouclée à Vérone avec la victoire finale de l'Australien Jai Hindley (Bora-Hansgrohe).

Après être partie en 2022 de Budapest et avoir sillonné la Hongrie pendant trois jours, la bataille pour le maillot rose se disputera quasiment intégralement l'an prochain sur les routes italiennes. La seule incursion à l'étranger est prévue lors de la 13e étape, avec une arrivée en Suisse, à Crans Montana.

Troisième semaine exigeante

Pour la seconde année consécutive, le Giro ne se terminera pas à Milan, ville finale la plus fréquentée dans l'histoire du Tour d'Italie. Cette année, Vérone avait accueilli l'ultime étape avec la victoire finale de l'Australien Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). L'année prochaine, il s'achèvera à Rome, sur les Forums impériaux. Ce n'est que la cinquième fois que la Ville éternelle accueillera l'étape finale de la course plus que centenaire. Ce sera la 49e arrivée d'étape sur les bords du Tibre.

Le dernier passage du Giro dans la capitale, en conclusion de l'édition 2018, a laissé un souvenir mitigé au peloton, malgré le décor majestueux. L'étape avait été en effet tronquée, la faute aux chaussée imparfaites et aux redoutés "nids-de-poule" des rues romaines. Les coureurs, invoquant des raisons de sécurité, avaient obtenu que les temps soient neutralisés à environ 80 kilomètres de l'arrivée. Les favoris, dont le Britannique Chris Froome sacré cette année-là, s'étaient relevés et avaient laissé les équipes de sprinteurs intéressés par la victoire d'étape s'expliquer dans une sorte de critérium.

En montagne, où se décidera la bataille pour le maillot rose bien avant le pavé romain, quatre grands rendez-vous sont annoncés, avec des étapes approchant ou dépassant les 5.000 mètres de dénivelé positif: le massif du Gran Sasso (2.135 m) dans les Apennins (7e étape), à Crans Montana (13e étape) - avec le passage par le col du Grand Saint-Bernard (2.469 m), point culminant de cette édition -, à Monte Bondone (16e étape) et enfin les Tre Cime di Lavaredo (2.304 m) dans les Dolomites (19e étape). La troisième semaine, après la deuxième et dernière journée de repos fixée le lundi 22 mai, s'annonce particulièrement exigeante pour tous ceux qui rêveront de coiffer la couronne de laurier au pied du Colisée le 28 mai.