Le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a remporté dimanche le Tour de Belgique au terme de la cinquième étape à Beringen, où s'est imposé au sprint son équipier britannique Mark Cavendish. Le sprinteur de 36 ans a devancé au sprint le Belge Tim Merlier et l'Allemand Pascal Ackerman pour signer une 151e victoire en carrière. Les trois premières places du classement général sont restées inchangées avec un podium 100% belge, Evenepoel devançant son équipier Yves Lampaert et le coureur de la Tarteletto-Isorex Gianni Marchand.

Remco Evenepoel avait été grièvement blessé à la suite d'une chute au Tour de Lombardie, le 15 août 2020 et n'avait fait son retour à la compétition que pour le Tour d'Italie, le 8 mai. "Avoir été apte à prendre le départ du Giro (qu'il a abandonné en troisième semaine, ndlr) après toute la revalidation et venir s'imposer ici (au Tour de Belgique), c'est très encourageant pour la suite", s'est réjoui le prodige belge de 21 ans, déjà vainqueur sur ses terres en 2019. Après les deux championnats de Belgique (chrono et course en ligne) et un stage, "peut-être en Espagne", Remco Evenepoel se rendra début juillet à Tokyo pour les Jeux Olympiques.

Baloise Belgium Tour Au sprint, Cavendish remporte la dernière étape IL Y A 25 MINUTES

Classement de la 5e et dernière étape :

1. Mark Cavendish (GBR/Deceuninck), les 187,7 km en 3 h 50:31

2. Tim Merlier (BEL) m.t.

3. Pascal Ackermann (GER) m.t.

4. Dylan Groenewegen (NED) m.t.

5. Nacer Bouhanni (FRA) m.t.

...

Classement général à l'issue de la 5e et dernière étape :

1. Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck) en 15 h 41:59

2. Yves Lampaert (BEL) à 46.

3. Gianni Marchand (BEL) à 56.

4. Finn Fischer-Black (NZL) à 1:04.

5. Ide Schelling (NED) à 1:08.

...

Baloise Belgium Tour Ewan à nouveau vainqueur, Evenepoel reste leader HIER À 15:36