Marianne Vos n’a pas laissé passer l’occasion de prendre sa revanche. Battue la veille, la Néerlandaise de la Jumbo-Visma aura cette fois été la plus forte à Provins, pour remporter la 2e étape de la première édition du Tour de France femmes. Sortie juste après le premier passage sur la ligne d’arrivée dans un groupe de six coureuses, Vos a parfaitement manœuvré pour piéger les sprinteuses. Elle a devancé au sprint Silvia Persico (Valcar - Travel & Service) et Katarzyna Niewmadoma (Canyon//SRAM Racing) et en profite pour s’emparer du maillot jaune de leader. De son côté, la FDJ-Suez-Futuroscope a vécu une journée catastrophique.

Chute horrifique et abandon pour Cavalli

Les étapes de plaine sont parfois celles qui font le plus de casse. Ce n’est pas une nouveauté mais cette deuxième étape en aura été un exemple frappant. La faute au vent violent qui a balayé toute la journée les plaines de Seine-et-Marne, ajoutant une forte nervosité au peloton. L’échappée de quatre filles sorties en première partie de course n’a eu aucune chance et c’est un peloton groupé qui est entré dans les 30 derniers kilomètres. A ce moment-là, rien ne disposait le final à un tel scénario. Mais l’attaque de la maillot blanc, 6e du classement général, Maike van der Duin (Le Col – Wahoo) a tout changé.

Le peloton ne pouvait pas laisser filer et a nettement accéléré l’allure. Après autant de kilomètres passés sur les dents mais assez tranquilles en termes de mouvement, les coureuses s’en sont retrouvés perturbées et les incidents se sont multipliés, avec trois chutes en moins de 10 kilomètres. Percutée violemment à 25km de l’arrivée dans une énorme chute qui a scindé le peloton une première fois, Marta Cavalli (FDJ-Suez-Futuroscope) a été la première victime de marque de ce final nerveux.

Si elle est repartie, l’Italienne - 2e du dernier Giro et adversaire principale de Annemiek van Vleuten (Movistar) pour le général - n’était pas en état et a fini par abandonner. Un premier coup dur pour la formation tricolore qui a également vu son autre leader, la Danoise Cécila Uttrup Ludwig, tomber également avant de concéder 1’38’’ sur la vainqueure du jour.

Le choc terrible : fauchée à pleine vitesse, Cavalli a tout perdu

241e victoire pour Marianne Vos

Au premier passage sur la ligne, également sprint intermédiaire, Lorena Wiebes (DSM) a facilement devancé Lotto Kopecky (SD Worx) et Marianne Vos (Jumbo-Visma) dans un duel qui ressemblait alors à une mise en bouche du final. Mais il n’en a rien été, la faute aux Elisa de la Trek-Segafredo, Balsamo et Longo Borghini, qui ont lancé les hostilités à 19km de l’arrivée. Seules Vos, Persico et Niewmadoma ont suivi ce coup, qui a rapidement repris van der Duin. On pensait alors se diriger vers un mano-à-mano entre Balsamo et Vos pour la victoire d’étape mais la championne du monde a privilégié la bonne opération au général pour sa coéquipière. Elle s’est sacrifié alors pour Longo Borghini qui grattera au final 27’’ sur les autres favorites. Un bilan non négligeable mais rien à voir avec celui de Vos.

Sereine dans le dernier kilomètre légèrement montant, explosive, puissante, la Néerlandaise a facilement disposé de ses compagnes d’échappée pour devancer au sprint Silvia Persico et Katarzyna Niewmadoma, la 241e victoire de son immense carrière. Mais sa première sur le Tour de France. Surtout, ce succès lui permet de s’emparer du maillot jaune, avec 10’’ d’avance sur Persico et 12’’ sur Niewmadoma. Si le temps où Vos dominait les classements généraux est sans doute révolu, la Néerlandaise pourrait bien conserver cette tunique de leader jusqu’au week-end dans les Vosges. Et pourquoi pas jusqu’au bout ? Après tout, la Jumbo-Visma aime bien porter le maillot jaune sur le Tour de France…

