"C’est une superstar, c’est incroyable, elle est phénoménale". Voilà comment résumer, en quelques mots, ceux de sa coéquipière Anna Henderson aux fans qui découvrent sur ce tour la maillot jaune Marianne Vos. Imitant Lorena Wiebes la veille, la Néerlandaise a signé ce vendredi, à Rosheim, sa deuxième victoire d’étape de cette édition 2022, au terme d’une course de 128,6 kilomètres parfaitement gérée par elle et son équipe. Déjà parée de la tunique qui fait rêver tous les cyclistes depuis l’arrivée à Provins, au soir de la 2e étape, elle a ainsi réussi à creuser un peu plus l’écart sur ses concurrentes.

"C’était une course difficile, on était bien avec (Anna) Henderson à l’avant. Mais tout le monde a chassé derrière l’échappée, c’était costaud, il y avait un final avec une descente technique et difficile, les filles de l’équipe sont restées avec moi pour bien me positionner, a réagi la Néerlandaise, au micro d’Eurosport, après l’arrivée. Elles ont réussi à bien me placer vers l’avant, elles m’ont permis de me lancer avec de la vitesse. Dans le dernier virage, je n’étais pas dans la meilleure des positions, j’ai juste lancé (son effort, NDLR) en espérant rester devant jusqu’au bout".

Elle possède désormais 30 secondes d’avance au classement général sur Silvia Persico (Valcar-Travel&Service) et Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing), ses deux plus proches poursuivantes. Alors qu’il ne reste plus que deux étapes avant l'arrivée, la course au maillot jaune est pourtant loin d’être jouée en faveur de la triple championne du monde sur route et championne olympique 2012, devenue la première coureuse à remporter une étape du Tour de France femmes avec le maillot de leader du général sur le dos.

Un samedi en enfer ?

D’ailleurs, la "Cannibale" - surnom hérité en raison des comparaisons avec son homologue masculin Eddy Merckx - reconnaît elle-même qu’il sera très difficile de conserver cette première place. "Il faut être réaliste", disait la coureuse de 35 ans mercredi, quand on l'interrogeait sur ses chances de victoire finale, alors que se profile, ce samedi, "l’étape la plus difficile de ce Tour de France femmes", comme la décrit le consultant d’Eurosport Jacky Durand.

La 7e journée de compétition, où les coureuses devront rallier le Markstein depuis Sélestat (127,1 kilomètres), promet en effet d’être riche en rebondissements. Trois ascensions de première catégorie sont au programme : le Petit Ballon (9,3 km à 8,1% de pente moyenne), le col du Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) et le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%), la plus longue montée proposée cette année, dont le sommet est situé à sept bornes de la ligne.

Autant dire que Vos ne part pas favorite. Et alors que, dimanche, les coureuses encore en lice devront se frotter à la Super Planche des Belles Filles, peu oseraient mettre une pièce sur la triple vainqueure du Tour d’Italie (2011, 2012 et 2014). Car la concurrence a les dents affûtées, prête à croquer dans les mollets du dossard numéro 41.

Annemiek Van Vleuten, récente vainqueur du Giro, sera notamment scrutée, elle qui pointe à 1’28’’ de Vos au général. Alors qu’elle se dit de mieux en mieux dans ce Tour, et que son coup de pédale a été remarqué lors de cette 6e étape, la coureuse de la Movistar aimerait bien jouer un mauvais coup à sa compatriote. La Française Juliette Labous (DSM), qui compte 1’19’’ de débours, la Néerlandaise Demi Vollering (1’11’’), mais surtout Elisa Longho Borghini, 4e à 35 secondes de Vos, sont attendues pour dépasser la leader du général.

Qui, en tout cas, ne devrait pas se faire rattraper par la pression dans les cols escarpés des Vosges : "Je n’ai jamais espéré tant de résultats, je voulais juste être à mon meilleur niveau possible. Bien sûr, je suis très heureuse", a-t-elle ainsi affirmé ce vendredi. Elle voudra tout de même croire au sacre le plus longtemps possible, avec deux arguments de poids. Le premier c’est ce collectif puissant et très soudé que représente l’équipe Jumbo-Visma.

La gestion de la 6e étape le prouve : ses coéquipières, qui sont pour l'instant au complet, exécutent à la perfection les tactiques de courses et sont capables de la porter loin. Et puis il y a ces jambes de feu qui en font la coureuse si redoutable qui a écrasé le cyclisme féminin pendant des années. Vos, qui ne semblait pas marquer le coup physiquement après l’arrivée à Rosheim, aura-t-elle suffisamment de jus pour résister à la meute de prétendantes ? Réponse dès demain.

